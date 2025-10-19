Премьер Австралии обсудит с Трампом поставки редкоземельных металлов

В состав австралийской делегации войдут министр по ресурсам Мадлен Кинг и министр промышленности и инноваций Тим Айерс. Визит происходит на фоне растущего интереса администрации Трамп к критически важным минеральным ресурсам, что породило предположения о возможном приобретении американским правительством долей в австралийских горнодобывающих компаниях.