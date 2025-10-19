Премьер Австралии обсудит с Трампом поставки редкоземельных металлов
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе проведет 20 октября встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Центральной темой переговоров станут вопросы цепочек поставок редкоземельных металлов. Албанезе выразил ожидание позитивной и конструктивной встречи, отметив ее важность для укрепления американо-австралийских отношений, сообщает Bloomberg.
В состав австралийской делегации войдут министр по ресурсам Мадлен Кинг и министр промышленности и инноваций Тим Айерс. Визит происходит на фоне растущего интереса администрации Трамп к критически важным минеральным ресурсам, что породило предположения о возможном приобретении американским правительством долей в австралийских горнодобывающих компаниях.
Еще одним ключевым вопросом для Албанезе остается судьба оборонного соглашения AUKUS, подписанного США, Австралией и Великобританией в 2021 г. для противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.