Арнольд Шварценеггер предложил план по сохранению демократии в США
Бывший губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер предложил принять акт о «сохранении демократии в США». Об этом политик заявил в программе Real Time with Bill Maher на канале HBO.
Шварценеггер на шоу заявил, что его трехсторонний подход к спасению демократии включает в себя объявление дня выборов национальным праздником, создание независимых комиссий по перераспределению избирательных округов в каждом штате и введение законов об удостоверении личности избирателей, пишет Newsweek.
«Я предлагаю принять предложение, подобное Закону о спасении демократии, которое позволит нам сделать день выборов выходным, чтобы у всех было время выйти и пойти на выборы», – сказал он.
Шварценеггер также выступил против инициативы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома по перераспределению избирательных округов в штате. Экс-губернатор заявил, что в каждом штате должна быть независимая комиссия по перераспределению избирательных округов.
В 2003–2011 г. Шварценеггер занимал должность 38-го губернатора Калифорнии. Перед выборами США 2024 г. поддержал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.