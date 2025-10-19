«Хамас» отверг заявления США о нарушении режима прекращения огня в Газе

Госдеп США в своем заявлении сослался на «достоверные сообщения» о том, что палестинская группировка «неминуемо» нарушит соглашение о прекращении огня с Израилем. Американская сторона утверждала, что «Хамас» планирует нападение на мирных жителей в Газе, и призвала посредников потребовать от группировки выполнения своих обязательств в рамках мирного соглашения, поддержанного США.