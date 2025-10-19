«Хамас» отверг заявления США о нарушении режима прекращения огня в Газе
Палестинская группировка «Хамас» отвергла заявление госдепартамента США, обвившего движение в планах нарушить режим прекращения огня, напав на мирных жителей сектора Газа. Заявление «Хамаса» приводит Al Jazeera.
Госдеп США в своем заявлении сослался на «достоверные сообщения» о том, что палестинская группировка «неминуемо» нарушит соглашение о прекращении огня с Израилем. Американская сторона утверждала, что «Хамас» планирует нападение на мирных жителей в Газе, и призвала посредников потребовать от группировки выполнения своих обязательств в рамках мирного соглашения, поддержанного США.
«Хамас» в ответ заявил, что обвинения США ложны и «полностью соответствуют вводящей в заблуждение израильской пропаганде и служат прикрытием для продолжения преступлений оккупации и организованной агрессии против нашего народа».
В движении призвали Вашингтон «прекратить повторять ложную интерпретацию [израильской] оккупационной политики и сосредоточиться на пресечении неоднократных нарушений соглашения о прекращении огня».
13 октября президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль обязался отпустить 2000 палестинских заключенных.