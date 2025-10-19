Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

WP: Уиткофф на встрече с Зеленским призвал Киев отказаться от ДНР

Ведомости

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в ходе переговоров американского и украинского лидеров настойчиво просил Киев передать России территории ДНР. Об этом со ссылкой на официальные лица пишет газета The Washington Post (WP).

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры в Белом доме 17 октября.  

«Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф настойчиво просил украинскую делегацию передать Донецк, <...> отметив, что регион преимущественно русскоязычный», – говорится в статье. 

По данным источников WP, тема также обсуждалась в ходе телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний, как утверждается, во время беседы «потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецком» в качестве условия прекращения боевых действий. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, по информации издания, что готов отказаться Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донецком. Отмечается, что некоторые представители Белого дома «представили это как прогресс».

Встреча лидеров в Белом доме была напряженной, а сам президент США был жестким и сделал несколько резких заявлений, писал портал Axios со ссылкой на источники. За день до переговоров Трамп поговорил по телефону с президентом России. По итогам разговора лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте