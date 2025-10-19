WP: Уиткофф на встрече с Зеленским призвал Киев отказаться от ДНР

По данным источников WP, тема также обсуждалась в ходе телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний, как утверждается, во время беседы «потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецком» в качестве условия прекращения боевых действий. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, по информации издания, что готов отказаться Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донецком. Отмечается, что некоторые представители Белого дома «представили это как прогресс».