WP: Уиткофф на встрече с Зеленским призвал Киев отказаться от ДНР
Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в ходе переговоров американского и украинского лидеров настойчиво просил Киев передать России территории ДНР. Об этом со ссылкой на официальные лица пишет газета The Washington Post (WP).
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры в Белом доме 17 октября.
«Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф настойчиво просил украинскую делегацию передать Донецк, <...> отметив, что регион преимущественно русскоязычный», – говорится в статье.
По данным источников WP, тема также обсуждалась в ходе телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний, как утверждается, во время беседы «потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецком» в качестве условия прекращения боевых действий. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, по информации издания, что готов отказаться Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донецком. Отмечается, что некоторые представители Белого дома «представили это как прогресс».
Встреча лидеров в Белом доме была напряженной, а сам президент США был жестким и сделал несколько резких заявлений, писал портал Axios со ссылкой на источники. За день до переговоров Трамп поговорил по телефону с президентом России. По итогам разговора лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели.