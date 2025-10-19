Армия России ударила по объектам транспортной инфраструктуры на Украине
Российские силы за последние сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, обеспечивающие действия ВСУ, сообщается в сводке Минобороны РФ в Telegram-канале ведомства.
Вооруженные силы (ВС) РФ также ударили по пунктам временной дислокации украинских сил в 143 районах. Для атак были задействованы авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы HIMARS, 323 беспилотника самолетного типа.
За последние сутки подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступление в Запорожской области и установили контроль над населенным пунктом Полтавка. Группировка «Центр» также заняла поселок Чунишино в Донецкой народной республике (ДНР).
По данным президента Украины Владимира Зеленского, на этой неделе российская армия применила для ударов по территории страны более 3270 ударных БПЛА, 1370 управляемых авиабомб и около 50 ракет разных типов.