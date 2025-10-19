Армия России ударила по объектам транспортной инфраструктуры на Украине

Вооруженные силы (ВС) РФ также ударили по пунктам временной дислокации украинских сил в 143 районах. Для атак были задействованы авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы HIMARS, 323 беспилотника самолетного типа.