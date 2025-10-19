Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Армия России ударила по объектам транспортной инфраструктуры на Украине

Ведомости

Российские силы за последние сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, обеспечивающие действия ВСУ, сообщается в сводке Минобороны РФ в Telegram-канале ведомства.

Вооруженные силы (ВС) РФ также ударили по пунктам временной дислокации украинских сил в 143 районах. Для атак были задействованы авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы HIMARS, 323 беспилотника самолетного типа.

За последние сутки подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступление в Запорожской области и установили контроль над населенным пунктом Полтавка. Группировка «Центр» также заняла поселок Чунишино в Донецкой народной республике (ДНР).

По данным президента Украины Владимира Зеленского, на этой неделе российская армия применила для ударов по территории страны более 3270 ударных БПЛА, 1370 управляемых авиабомб и около 50 ракет разных типов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте