Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Китай заявил о кибератаке США на государственное агентство

Ведомости

Китай обнаружил доказательства кибератак правительства США на государственное ведомство страны, сообщило министерство государственной безопасности КНР в WeChat.

Агентство национальной безопасности (АНБ) США воспользовалось уязвимостью мобильных телефонов сотрудников Национального центра службы времени и с 25 марта 2022 г. получало конфиденциальную информацию. Министерство госбезопасности Китая заявило, что АНБ с 18 апреля 2023 г. неоднократно использовало украденные данные для взлома компьютеров в центре и шпионажа за сетевыми системами.

Органы нацбезопасности КНР собрали доказательства кибератак и поручили центру службы времени ликвидировать последствия, а также назначить превентивные меры.

«В последние годы Соединенные Штаты агрессивно стремятся к кибергегемонии и неоднократно попирают международные правила киберпространства», – заявило китайское министерство.

Центр службы времени Китая занимается синхронизацией времени для сфер связи, финансов, энергетики, транспорта, геодезии и картографии, обороны и других отраслей страны, а также предоставляет данные для расчета международного стандартного времени. В министерстве рассказали, что кибератаки на центр могут привести к сбоям в работе финансовой системы, отключению электроэнергии, сбоям в транспортной системе и даже в запуске космических аппаратов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её