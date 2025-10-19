Китай заявил о кибератаке США на государственное агентство

Центр службы времени Китая занимается синхронизацией времени для сфер связи, финансов, энергетики, транспорта, геодезии и картографии, обороны и других отраслей страны, а также предоставляет данные для расчета международного стандартного времени. В министерстве рассказали, что кибератаки на центр могут привести к сбоям в работе финансовой системы, отключению электроэнергии, сбоям в транспортной системе и даже в запуске космических аппаратов.