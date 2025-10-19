Китай заявил о кибератаке США на государственное агентство
Китай обнаружил доказательства кибератак правительства США на государственное ведомство страны, сообщило министерство государственной безопасности КНР в WeChat.
Агентство национальной безопасности (АНБ) США воспользовалось уязвимостью мобильных телефонов сотрудников Национального центра службы времени и с 25 марта 2022 г. получало конфиденциальную информацию. Министерство госбезопасности Китая заявило, что АНБ с 18 апреля 2023 г. неоднократно использовало украденные данные для взлома компьютеров в центре и шпионажа за сетевыми системами.
Органы нацбезопасности КНР собрали доказательства кибератак и поручили центру службы времени ликвидировать последствия, а также назначить превентивные меры.
«В последние годы Соединенные Штаты агрессивно стремятся к кибергегемонии и неоднократно попирают международные правила киберпространства», – заявило китайское министерство.
Центр службы времени Китая занимается синхронизацией времени для сфер связи, финансов, энергетики, транспорта, геодезии и картографии, обороны и других отраслей страны, а также предоставляет данные для расчета международного стандартного времени. В министерстве рассказали, что кибератаки на центр могут привести к сбоям в работе финансовой системы, отключению электроэнергии, сбоям в транспортной системе и даже в запуске космических аппаратов.