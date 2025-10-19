Китай обвинил США в попытке взлома национального центра службы времени Пекина

Китай обвинил США в попытке взлома национального центра службы времени ПекинаЭто могло нанести ущерб критически важной финансовой и телекоммуникационной инфраструктуре
Министерство государственной безопасности Китая назвало США «хакерской империей» и «главным источником хаоса в киберпространстве». Заявление китайского ведомства опубликовано в официальном аккаунте в соцсети WeChat.
«В последние годы Соединенные Штаты активно добиваются кибергегемонии, неоднократно попирая международные правила киберпространства», – говорится в заявлении министерства (цитата по CNA).
Китай обвинил Соединенные Штаты в проведении кибератак на национальный центр службы времени Пекина. Действия США, как утверждается, могли нанести серьезный ущерб критически важной финансовой и телекоммуникационной инфраструктуре.
Согласно заявлению, власти КНР обнаружили «неопровержимые доказательства» попыток Агентства национальной безопасности США взломать национальный центр службы времени в период с 2022 по 2024 г. Министерство обвинило американское агентство в использовании уязвимостей в системе обмена сообщениями неуказанного иностранного бренда мобильных телефонов для кражи учетных данных сотрудников в центре времени.
Отмечается, что эти атаки могли поставить под угрозу «энергосети, транспорт и даже запуски космических аппаратов». С тех пор китайские власти «разорвали цепочки атак, усилили меры защиты и устранили потенциальные угрозы», говорится в заявлении.