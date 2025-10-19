Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Китай обвинил США в попытке взлома национального центра службы времени Пекина

Это могло нанести ущерб критически важной финансовой и телекоммуникационной инфраструктуре
Ведомости

Министерство государственной безопасности Китая назвало США «хакерской империей» и «главным источником хаоса в киберпространстве». Заявление китайского ведомства опубликовано в официальном аккаунте в соцсети WeChat.

«В последние годы Соединенные Штаты активно добиваются кибергегемонии, неоднократно попирая международные правила киберпространства», – говорится в заявлении министерства (цитата по CNA).

Китай обвинил Соединенные Штаты в проведении кибератак на национальный центр службы времени Пекина. Действия США, как утверждается, могли нанести серьезный ущерб критически важной финансовой и телекоммуникационной инфраструктуре.

Согласно заявлению, власти КНР обнаружили «неопровержимые доказательства» попыток Агентства национальной безопасности США взломать национальный центр службы времени в период с 2022 по 2024 г. Министерство обвинило американское агентство в использовании уязвимостей в системе обмена сообщениями неуказанного иностранного бренда мобильных телефонов для кражи учетных данных сотрудников в центре времени.

Отмечается, что эти атаки могли поставить под угрозу «энергосети, транспорт и даже запуски космических аппаратов». С тех пор китайские власти «разорвали цепочки атак, усилили меры защиты и устранили потенциальные угрозы», говорится в заявлении.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её