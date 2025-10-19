Китай обвинил США в попытке взлома национального центра службы времени Пекина

Согласно заявлению, власти КНР обнаружили «неопровержимые доказательства» попыток Агентства национальной безопасности США взломать национальный центр службы времени в период с 2022 по 2024 г. Министерство обвинило американское агентство в использовании уязвимостей в системе обмена сообщениями неуказанного иностранного бренда мобильных телефонов для кражи учетных данных сотрудников в центре времени.