ЮАР намерена возродить ядерную программу и нарастить долю газа в энергобалансе
Южно-Африканская Республика намерена возродить программу модульных ядерных реакторов и увеличить долю газовой генерации электроэнергии. Об этом, как передает Bloomberg, сообщил министр энергетики и электричества Кгосиентшо Рамокгопа.
Согласно обновленному комплексному ресурсному плану (IRP), к 2042 г. в энергетическую инфраструктуру планируется вложить 2,23 трлн рандов ($128 млрд).
Согласно документу, доля атомной энергетики и газа в общей генерирующей мощности вырастет до 16% в ближайшие 14 лет — против нынешних 3%. При этом зависимость от угля снизится с 58 до 27% за тот же период.
Министр назвал эту программу «крупнейшей инвестиционной инициативой пост-апартеидной эпохи», которая обеспечит энергетическую безопасность страны.
План призван помочь ЮАР удовлетворить растущий спрос на энергию и одновременно сократить выбросы, цель достичь нулевого уровня выбросов в электроэнергетике к 2050 г. остается в силе.
Рамокгопа отметил глобальный тренд на развитие атомной энергетики: 14 крупнейших мировых финансовых институтов подтвердили готовность финансировать ядерные проекты в будущем.
Южноафриканская государственная энергокомпания Eskom Holdings SOC впервые предложила проект модульного ядерного реактора с галечным слоем еще в 1999 г. Предполагалось, что лицензирование этой технологии другим компаниям принесет миллиарды рандов ежегодно. Однако после вложений в размере $980 млн проект был приостановлен в 2010 г.
При этом планы по развитию атомной энергетики и расширению использования газа, вероятно, столкнутся с сопротивлением правозащитных и экологических организаций, полагает агентство. Так, стратегический руководитель некоммерческой организации The Green Connection Лизиве Макдейд предупредила, что активисты намерены оспаривать эти инициативы — ранее им уже удавалось блокировать ряд проектов на ископаемом топливе в стране.