Axios: над кортежем Вэнса взорвался артиллерийский снаряд

Ведомости

Снаряд преждевременно разорвался над кортежем вице-президента США Джей ди Вэнса, осколками повредив автомобиль дорожного патруля в Калифорнии, сообщил портал Axios со ссылкой на данные полицейских. Это произошло в ходе демонстрации по случаю 250-летия корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне.

По данным издания, взрыв снаряда, калибр которого составлял 155 мм, зафиксировали над трассой Interstate-5, соединяющей Лос-Анджелес и Сан-Диего. Среди людей пострадавших нет. На автомобиле осталась вмятина небольшого размера.

Axios уточняет, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом был против снарядов и стрельбы над шоссе. Он закрыл указанный участок трассы, несмотря на то что военные убеждали его в безопасности мероприятий.

