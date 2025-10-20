TVN24: в офис партии Туска в Варшаве бросили бутылку с зажигательной смесью
В Варшаве произошло нападение на офис партии «Гражданская платформа», которая входит в правящее объединение премьер-министра Польши Дональда Туска «Гражданская коалиция». Об этом сообщает TVN24.
По информации телеканала, инцидент произошел после 15:00 по местному времени (после 16:00 мск). Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в здание офиса, в результате была разбита стеклянная дверь. Возгорания удалось избежать.
Сообщается, что в акции участвовали два человека, одного из них задержала полиция. Известно, что 44-летний участник нападения ранее был привлечен к ответственности за угрозы в адрес Туска.
Полиция начала расследование происшествия. Представители «Гражданской платформы» назвали его террористическим актом.
Туск написал в соцсети X, что нападавшими были лица с фамилиями Бонцевич и Качиньский. По данным премьер-министра, они принимали участие в недавних митингах в Польше.
11 октября «РИА Новости» писало, что польская оппозиция провела акцию протеста в Варшаве против миграционного пакта Евросоюза. Собравшиеся принесли плакаты с надписями: «Здесь Польша, а не Брюссель», «Туск – немецкий агент» и др. Выступая перед собравшимися, Качиньский заявил, что выполнение приведет к резкому росту уличной преступности.