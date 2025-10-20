Британский политик не хочет возвращаться в страну после поездки в Россию

Гэллоуэйл сообщал, что полиция лондонского аэропорта спрашивала у его жены об отношении к главе МИД России Сергею Лаврову. Кроме того, ей задавали вопросы о том, почему ее ногти накрашены в цвета флага Палестины, каково ее отношение к конфликту в секторе Газа, почему она дружественно настроена к Китаю и др.