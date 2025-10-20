Британский политик не хочет возвращаться в страну после поездки в Россию
Глава рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй не намерен возвращаться в страну, поскольку его могут задержать по закону о терроризме после посещения России. Об этом он рассказал «РИА Новости».
«Мне там небезопасно», – рассказал Гэллоуэй.
Он добавил, что вооруженные полицейские могут подвергнуть его допросу, а также скопировать данные главы рабочей партии Великобритании.
Сейчас Гэллоуэй планирует жить в других странах. Он рассказал, что не вернется в Великобританию, пока сохраняется угроза его безопасности.
The Daily Telegraph сообщала, что по возвращении из Москвы Гэллоуэйла и его супругу Гаятри задержали в аэропорту Лондона на основании закона о борьбе с терроризмом.
Гэллоуэйл сообщал, что полиция лондонского аэропорта спрашивала у его жены об отношении к главе МИД России Сергею Лаврову. Кроме того, ей задавали вопросы о том, почему ее ногти накрашены в цвета флага Палестины, каково ее отношение к конфликту в секторе Газа, почему она дружественно настроена к Китаю и др.