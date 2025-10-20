Российская армия взяла под контроль Ленино в ДНР
ВС РФ взяли населенный пункт Ленино в ДНР благодаря наступлению подразделений группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны.
Подразделения российских войск «Восток» продолжили двигаться в глубину обороны противника, сообщило ведомство в суточной сводке. ВС РФ поразили формирования двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах Приволья, Алексеевки, Егоровки Днепропетровской области и Долинки Запорожской области.
19 октября российские войска из «Востока» взяли под контроль населенный пункт Полтавка Запорожской области.