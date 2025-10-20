Лукашенко утвердил закон об ответственности за незаконные действия с БПЛА

30 июня «Sputnik Беларусь» писал, что депутаты палаты представителей национального собрания Белоруссии приняли в первом чтении проект закона об ужесточении ответственности за незаконное использование гражданских БПЛА. Министр транспорта и коммуникаций страны Алексей Ляхнович тогда отметил, что за нарушение закона предусматривается административная ответственность в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин.