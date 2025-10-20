Лукашенко утвердил закон об ответственности за незаконные действия с БПЛА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который устанавливает административную ответственность за незаконный ввоз, хранение, оборот, использование или производство гражданских БПЛА на территории страны. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Предполагается, что повторное совершение аналогичных действий повлечет за собой уголовную ответственность.
Отмечается, что документ направлен на повышение уровня защиты воздушного пространства Белоруссии. Основные положения закона вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.
30 июня «Sputnik Беларусь» писал, что депутаты палаты представителей национального собрания Белоруссии приняли в первом чтении проект закона об ужесточении ответственности за незаконное использование гражданских БПЛА. Министр транспорта и коммуникаций страны Алексей Ляхнович тогда отметил, что за нарушение закона предусматривается административная ответственность в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин.