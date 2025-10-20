Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: благодаря пошлинам удалось урегулировать восемь войн

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины помогли ему урегулировать восемь конфликтов. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в Белом доме. Трансляцию ведет Fox News.

«Пошлины сыграли потрясающую роль, потому что, знаете, именно благодаря им я смог урегулировать почти все конфликты – я уладил восемь войн за восемь месяцев. Неплохо», – сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что остался еще один неразрешенный конфликт- между Россией и Украиной.

«Думаю, мы добьемся результата, – заявил он. – Мы старались, и из восьми соглашений, я бы сказал, четыре или пять удалось достичь именно благодаря пошлинам. Это удивительно – какая сила у тарифов для нашей страны».

16 октября стало известно, что Трамп намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в течение двух недель. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что стороны начали подготовку новой встречи лидеров. Подготовка саммита стартует с переговоров госсекретаря США Марко Рубио и главы российского МИД Сергея Лаврова. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте