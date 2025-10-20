Трамп сообщил о планах посетить Китай в начале следующего года
Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил приглашение в Китай и планирует поехать туда в начале следующего года. Об этом Трамп сказал во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.
«Меня пригласили в Китай, и я поеду туда где-то в начале следующего года. У нас это вроде как уже намечено», – сказал Трамп.
Американский президент добавил, что надеется заключить «очень справедливую сделку» во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее.
«Это будет очень интересно. И я думаю, что мы придем к решению, которое будет выгодно обеим странам», – сказал он.
Одновременно с этим он предупредил о тарифах в 157% в случае отсутствия соглашения.
«Я думаю, что Китай сядет за стол переговоров и заключит очень справедливую сделку, потому что, если они этого не сделают, им придется платить нам тарифы в размере 157%», – добавил он.
Трамп подчеркнул, что США имеют возможность оказывать давление на Китай не только с помощью тарифов.
«Они угрожали нам редкоземельными элементами, а я угрожал им тарифами, но я также могу угрожать многими другими вещами, такими как самолеты. Вы знаете о самолетах? Потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем это отлично. В основном это самолеты Boeing. И мы могли бы прекратить поставки запчастей, – объяснил он. – Но мы не хотим этого делать. У нас есть более простой вариант: если мы не заключим сделку, мы введем для них очень значительные тарифы».
15 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии торговой войны с Китаем, и назвал пошлины важнейшим инструментом защиты нацбезопасности. До этого, 11 октября, он пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР.
В апреле 2025 г. между Вашингтоном и Пекином обострился торговый конфликт. Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%. Стороны объявили «торговое перемирие» для переговоров.