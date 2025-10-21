Трамп решил снести часть восточного крыла Белого дома

Ранее Трамп утверждал, что строительство нового зала площадью около 8300 кв. м «не повредит» существующему зданию и не повлияет на его функционирование. Однако, как отмечает The Washington Post, возведение сооружения приведет к сносу восточного крыла, в котором размещаются офисы первой леди и персонала.