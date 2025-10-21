Трамп решил снести часть восточного крыла Белого дома
Строительные бригады начали сносить часть восточного крыла Белого дома для возведения нового бального зала, сообщает The Washington Post. Проект, стоимость которого оценивается в $250 млн, является давней инициативой президента США Дональда Трампа.
По данным издания, рабочие демонтировали часть конструкции, а экскаватор-погрузчик разрушал стены здания. Очевидцы рассказали, что на месте присутствовали сотрудники Секретной службы, наблюдавшие за ходом работ со ступеней министерства финансов. Звуки стройки, по их словам, были слышны даже на территории Белого дома.
Ранее Трамп утверждал, что строительство нового зала площадью около 8300 кв. м «не повредит» существующему зданию и не повлияет на его функционирование. Однако, как отмечает The Washington Post, возведение сооружения приведет к сносу восточного крыла, в котором размещаются офисы первой леди и персонала.
Официальные представители Белого дома отказались комментировать противоречие между нынешними действиями и прежними заявлениями президента, отметив лишь, что восточное крыло неоднократно перестраивалось и модернизировалось задолго до его нынешнего вида.