В ростовском Батайске частично разрушен жилой дом после атаки дронов

В Батайске, по данным Слюсаря, обломки сбитых украинских дронов упали на жилые кварталы. На Западном шоссе частично обрушилась стена верхних этажей многоэтажного дома. Пострадавших нет, но из здания эвакуированы 20 человек, решается вопрос о их временном размещении. На место происшествия прибыл мэр города Валентин Кукин.