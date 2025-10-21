Газета
Главная / Политика /

В ростовском Батайске частично разрушен жилой дом после атаки дронов

Ведомости

В результате отражения масштабной воздушной атаки по Ростовской области в ночь на 21 октября в городе Батайске частично разрушен жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, силы ПВО в настоящий момент отражают атаку вражеских беспилотников по всей территории области. «БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, там обошлось без последствий на земле», – уточнил глава региона.

В Батайске, по данным Слюсаря, обломки сбитых украинских дронов упали на жилые кварталы. На Западном шоссе частично обрушилась стена верхних этажей многоэтажного дома. Пострадавших нет, но из здания эвакуированы 20 человек, решается вопрос о их временном размещении. На место происшествия прибыл мэр города Валентин Кукин.

Кроме того, обломки беспилотника упали во двор жилых домов на улице Октябрьской, где были повреждены стекла. Жертв и пострадавших нет.

Позднее Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону в Пролетарском районе из-за падения БПЛА местный житель получил осколочные ранения. Также пострадал несовершеннолетний, ему оказали медпомощь.

В хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за крушения дрона повреждена линия электропередач. Жители остались без света.

Губернатор подчеркнул, что все оперативные службы региона работают на местах, и добавил, что ситуация находится под контролем.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Ростовской областью 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа вечером 20 октября. 

