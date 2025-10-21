Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: Россия с открытыми объятиями готова к равноправному сотрудничеству

Ведомости

Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами, если оно строится на принципах равноправия и взаимного уважения, а не на основе диктата. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для документального проекта, посвященного 80-летию режиссера Никиты Михалкова.

«Мы с открытыми объятиями готовы сотрудничать со всеми, кто будет делать это на основе равноправия, взаимного уважения, а не путем диктата», – подчеркнул глава МИД РФ.

Комментируя ограничения, с которыми российские спортсмены сталкиваются на международных соревнованиях, Лавров отметил, что подобное отношение унизительно, однако выразил понимание тем, кто продолжает выступать под нейтральным флагом. «Когда нам говорят: "так и быть, сюда мы вас приглашаем", "здесь можете флаг поднять, а здесь никакого гимна не будет", – это унизительно. Но я все равно понимаю спортсменов, которые едут и побеждают. Они достойно себя ведут. Это не их вина», – сказал министр.

Глава МИД добавил, что Россия должна обеспечивать самодостаточность в ключевых сферах – безопасности, технологиях и продовольствии – и искать партнеров, «не зараженных западной болезнью жить за счет других и принуждать всех к повиновению». По словам Лаврова, такие надежные партнеры уже есть в рамках ШОС и БРИКС.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте