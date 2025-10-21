Лавров: Россия с открытыми объятиями готова к равноправному сотрудничеству

Комментируя ограничения, с которыми российские спортсмены сталкиваются на международных соревнованиях, Лавров отметил, что подобное отношение унизительно, однако выразил понимание тем, кто продолжает выступать под нейтральным флагом. «Когда нам говорят: "так и быть, сюда мы вас приглашаем", "здесь можете флаг поднять, а здесь никакого гимна не будет", – это унизительно. Но я все равно понимаю спортсменов, которые едут и побеждают. Они достойно себя ведут. Это не их вина», – сказал министр.