Лавров: Россия с открытыми объятиями готова к равноправному сотрудничеству
Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами, если оно строится на принципах равноправия и взаимного уважения, а не на основе диктата. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для документального проекта, посвященного 80-летию режиссера Никиты Михалкова.
«Мы с открытыми объятиями готовы сотрудничать со всеми, кто будет делать это на основе равноправия, взаимного уважения, а не путем диктата», – подчеркнул глава МИД РФ.
Комментируя ограничения, с которыми российские спортсмены сталкиваются на международных соревнованиях, Лавров отметил, что подобное отношение унизительно, однако выразил понимание тем, кто продолжает выступать под нейтральным флагом. «Когда нам говорят: "так и быть, сюда мы вас приглашаем", "здесь можете флаг поднять, а здесь никакого гимна не будет", – это унизительно. Но я все равно понимаю спортсменов, которые едут и побеждают. Они достойно себя ведут. Это не их вина», – сказал министр.
Глава МИД добавил, что Россия должна обеспечивать самодостаточность в ключевых сферах – безопасности, технологиях и продовольствии – и искать партнеров, «не зараженных западной болезнью жить за счет других и принуждать всех к повиновению». По словам Лаврова, такие надежные партнеры уже есть в рамках ШОС и БРИКС.