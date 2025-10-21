Кабмин Японии ушел в отставку перед выборами нового премьера

По данным NHK, в настоящее время завершены назначения в правительство. Так, бывший министр по вопросам регионального возрождения Катаяма Сацуки назначен министром финансов, экс-генсекретарь Мотэги Тосимицу – министром иностранных дел, а министр по вопросам экономического возрождения Акадзава Акимаса – министром экономики, торговли и промышленности.