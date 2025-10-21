Газета
Кабмин Японии ушел в отставку перед выборами нового премьера

Ведомости

Кабинет министров Японии массово подал в отставку перед выборами премьер-министра. Об этом пишет NHK.

Премьером Японии станет Санаэ Такаити – председатель Либерально-демократической партии, входящей в коалицию с Партией возрождения Японии.

По данным NHK, в настоящее время завершены назначения в правительство. Так, бывший министр по вопросам регионального возрождения Катаяма Сацуки назначен министром финансов, экс-генсекретарь Мотэги Тосимицу – министром иностранных дел, а министр по вопросам экономического возрождения Акадзава Акимаса – министром экономики, торговли и промышленности.

4 октября стало известно, что Такаити победила во втором туре выборов председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). На этом посту она сменит премьер-министра Сигэру Исибу и, как ожидается, станет следующим премьер-министром страны.

6 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп поздравил Японию с назначением первой женщины на пост премьер-министра.

