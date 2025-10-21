Российские силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников над регионами страны
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Наибольшее число сбитых БПЛА – 34 единицы – пришлось на Ростовскую область. Шесть беспилотников было ликвидировано в Воронежской области, по три – в Краснодарском крае и в Липецкой области. Две воздушные цели были поражены в Крыму, семь – над акваторией Черного моря.
Поздним вечером 20 октября и ночью 21 октября Росавиация ограничивала работу аэропортов Владикавказа («Беслан»), Волгограда, Геленджика, Грозного («Северный»), Краснодара («Пашковский»), Сочи, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Тамбова («Донское»), Саратова («Гагарин»). В настоящее время мера отменена. В период ее действия на запасные аэродромы ушли самолет, выполнявший рейс во Владикавказ, борт, летевший в Волгоград и два самолета, направлявшихся в Грозный и в Сочи.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону БПЛА упал на два частных дома в Пролетарском районе. Один человек был ранен, его забрала «скорая». На месте также была оказана медицинская помощь несовершеннолетнему. Кроме того, на хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона была повреждена линия электропередачи. Населенный пункт оказался обесточен.
Также из-за атаки беспилотников в Батайске в многоквартирном доме частично была разрушена стена высотного дома на верхних этажах. Обошлось без пострадавших.