Российские силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников над регионами страны

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону БПЛА упал на два частных дома в Пролетарском районе. Один человек был ранен, его забрала «скорая». На месте также была оказана медицинская помощь несовершеннолетнему. Кроме того, на хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона была повреждена линия электропередачи. Населенный пункт оказался обесточен.