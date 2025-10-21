Газета
Главная / Политика /

Путин проведет встречу с главой Росприроднадзора

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 21 октября примет в Кремле главу Росприроднадзора Светлану Радионову. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он добавил, что вопросы охраны окружающей среды, экологии и реализации соответствующих национальных проектов всегда были приоритетом для Путина. В связи с этим он регулярно получает доклады по соответствующей теме.

Кроме того, 21 октября Путин проведет ряд внутренних встреч и совещаний, которые будут носить непубличный характер.

В предыдущий раз Путин встречался с Радионовой в Кремле в январе 2024 г. Тогда глава Росприроднадзора доложила, что в России продолжается работа по охране краснокнижных животных. В частности, за последние четыре года спасено 17 белых медведей. Она также предложила сделать арктического хищника символом России и привела в пример китайскую панду-дипломатию.

