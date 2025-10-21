Путин проведет встречу с главой Росприроднадзора

В предыдущий раз Путин встречался с Радионовой в Кремле в январе 2024 г. Тогда глава Росприроднадзора доложила, что в России продолжается работа по охране краснокнижных животных. В частности, за последние четыре года спасено 17 белых медведей. Она также предложила сделать арктического хищника символом России и привела в пример китайскую панду-дипломатию.