Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс
Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. В ходе доклада она предложила создать Экологический кодекс, который объединит и систематизирует действующие нормы природоохранного законодательства.
Радионова напомнила, что за последние пять лет в сфере экологии было принято более 300 нормативных документов и федеральных законов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. По ее словам, настало время объединить все положения в единую систему.
«Мы считаем, что было бы целесообразно вернуться к предложению Валентины Матвиенко о создании Экологического кодекса. Это поможет нам систематизировать законодательство, а бизнесу – понять, чего же мы от него хотим фактически, ну и общественности поучаствовать в создании этого документа», – сказала глава ведомства.
Радионова подчеркнула, что работа Росприроднадзора строится в соответствии с принципами, обозначенными президентом в послании 2021 г.: «получил прибыль за счет природы – убери за собой» и «экологические платежи должны быть окрашены». В развитие этих принципов были приняты ключевые законы об устранении накопленного экологического вреда и предотвращении появления новых опасных объектов, подобных ликвидируемым сейчас «Красному Бору» и Усолью-Сибирскому.
В 2021 г. Матвиенко заявила о необходимости систематизации экологического законодательства. Она предложила объединить разрозненные законы в сфере охраны природы в единый документ – Экологический кодекс, что сделает законодательство более понятным и доступным.
18 сентября в правительстве РФ обсудили ликвидацию опасных объектов. Зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев сообщил о системной работе по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. По его данным, основные усилия сосредоточены на формировании перечня из 50 наиболее опасных объектов. Их постараются устранить до 2030 г.