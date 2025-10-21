Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. В ходе доклада она предложила создать Экологический кодекс, который объединит и систематизирует действующие нормы природоохранного законодательства.

Радионова напомнила, что за последние пять лет в сфере экологии было принято более 300 нормативных документов и федеральных законов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. По ее словам, настало время объединить все положения в единую систему.

«Мы считаем, что было бы целесообразно вернуться к предложению Валентины Матвиенко о создании Экологического кодекса. Это поможет нам систематизировать законодательство, а бизнесу – понять, чего же мы от него хотим фактически, ну и общественности поучаствовать в создании этого документа», – сказала глава ведомства.

Радионова подчеркнула, что работа Росприроднадзора строится в соответствии с принципами, обозначенными президентом в послании 2021 г.: «получил прибыль за счет природы – убери за собой» и «экологические платежи должны быть окрашены». В развитие этих принципов были приняты ключевые законы об устранении накопленного экологического вреда и предотвращении появления новых опасных объектов, подобных ликвидируемым сейчас «Красному Бору» и Усолью-Сибирскому.

В 2021 г. Матвиенко заявила о необходимости систематизации экологического законодательства. Она предложила объединить разрозненные законы в сфере охраны природы в единый документ – Экологический кодекс, что сделает законодательство более понятным и доступным.

18 сентября в правительстве РФ обсудили ликвидацию опасных объектов. Зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев сообщил о системной работе по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. По его данным, основные усилия сосредоточены на формировании перечня из 50 наиболее опасных объектов. Их постараются устранить до 2030 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её