В Исландии впервые обнаружили комаров

Житель Исландии Бьерн Хьялтасон впервые в истории нашел на острове комаров 16 октября. Он передал их в институт по естественной истории Исландии, передает газета Visir.

Энтомолог института Маттиас Альфредссон, в свою очередь, отметил, что найденные насекомые действительно являются комарами. Он определил их вид как Culiseta annulata. Он отметил, что такие комары могут выживать при низких температурах, поэтому с большой вероятностью они продолжат жить в Исландии.

Издание также сообщило, что этот вид комаров впадает в спячку и селится в хозяйственных постройках, пещерах или других подобных местах, выживая в холода.

