В Исландии впервые обнаружили комаров

Энтомолог института Маттиас Альфредссон, в свою очередь, отметил, что найденные насекомые действительно являются комарами. Он определил их вид как Culiseta annulata. Он отметил, что такие комары могут выживать при низких температурах, поэтому с большой вероятностью они продолжат жить в Исландии.