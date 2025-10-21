Мишустин: режим работы самозанятых должен действовать без злоупотреблений
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что действие специального режима самозанятых должно проходить без злоупотреблений со стороны юридических лиц. Об этом он заявил во время стратсессии по вопросу повышения эффективности экономики и обеспечения равных условий ведения бизнеса.
«Важно, чтобы при его применении не было злоупотреблений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на социальное страхование», – подчеркнул он.
Мишустин отметил, что нужно закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений. Он обратил внимание на борьбу с нелегальным кредитованием, которое ведет к перетоку заемщиков и заимодавцев в серую зону.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 14,3 млн самозанятых. Для них действует специальный налоговый режим, который можно применять с 2019 г. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке – 4 или 6%.