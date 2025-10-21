Мишустин: режим работы самозанятых должен действовать без злоупотреблений

На сегодняшний день в России зарегистрировано 14,3 млн самозанятых. Для них действует специальный налоговый режим, который можно применять с 2019 г. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке – 4 или 6%.