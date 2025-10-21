Эксперт ООН предупредил, что урезание соцпрограмм способствует росту правых сил
Многолетние попытки политиков по всему миру сокращать программы социального обеспечения создают «крайне опасный» дискурс, который подпитывает рост правых и крайне правых популистов, заявил специальный докладчик ООН по вопросам крайней нищеты и прав человека Оливье Де Шуттер. Его слова передает The Guardian.
По его словам, системное свертывание социальных гарантий – от пособий по безработице до здравоохранения – усилило чувство уязвимости и страха перед будущим у граждан, что стало питательной почвой для антимигрантских и изоляционистских настроений.
«Если бы мы делали больше, люди не чувствовали бы угрозы, не боялись бы отстать. Они были бы уверены, что переход к "зелёной" экономике и цифровизации пройдет безболезненно, потому что их защищает государство, которое о них заботится», – сказал Де Шуттер.
Эксперт привел в пример Великобританию, где партия «Реформы» Найджела Фараджа оттесняет консерваторов, эксплуатируя миграционную тематику. Аналогичные тенденции, по его словам, наблюдаются в Германии с партией «Альтернатива для Германии», во Франции с «Национальным объединением» и в Нидерландах с «Партией свободы».
В своем докладе, который будет представлен на Генеральной Ассамблее ООН, Де Шуттер призывает правительства рассматривать социальную защиту не как расходную статью, а как инструмент сохранения общественной стабильности. Он подчеркивает, что рост неравенства напрямую коррелирует с ростом популярности популистских партий, тогда как повышение пенсий и введение минимальной заработной платы, напротив, снижает поддержку радикалов.