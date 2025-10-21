Эксперт ООН предупредил, что урезание соцпрограмм способствует росту правых сил

«Если бы мы делали больше, люди не чувствовали бы угрозы, не боялись бы отстать. Они были бы уверены, что переход к "зелёной" экономике и цифровизации пройдет безболезненно, потому что их защищает государство, которое о них заботится», – сказал Де Шуттер.