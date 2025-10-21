Трамп рассчитывает на успешную встречу с Си и справедливую торговую сделку

Одновременно с этим, американский президент не исключил, что встреча может и не состояться. «Может быть, она не состоится… Может случится такое, например, что кто-то скажет, я не хочу встречаться, что это слишком неприятно, но на самом деле это не неприятно. Это просто бизнес, и мы будем хорошо представлять вас и народ нашей страны», – сказал он.