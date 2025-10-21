Газета
Трамп рассчитывает на успешную встречу с Си и справедливую торговую сделку

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает успешных переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в Южной Корее и справедливой торговой сделки. Об этом он сказал в свое речи на мероприятии в Белом доме.

«У нас будет справедливая сделка. Я думаю, что встреча пройдет очень успешно. Конечно, много людей ждут этого», – сказал он.

Одновременно с этим, американский президент не исключил, что встреча может и не состояться. «Может быть, она не состоится… Может случится такое, например, что кто-то скажет, я не хочу встречаться, что это слишком неприятно, но на самом деле это не неприятно. Это просто бизнес, и мы будем хорошо представлять вас и народ нашей страны», – сказал он.

Трамп сообщил, что получил приглашение в Китай и планирует поехать туда в начале следующего года.

15 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии торговой войны с Китаем, и назвал пошлины важнейшим инструментом защиты нацбезопасности. До этого, 11 октября, он пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР.

В апреле 2025 г. между Вашингтоном и Пекином обострился торговый конфликт. Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%. Стороны объявили «торговое перемирие» для переговоров.

