Трамп сообщил о звонке с Ближнего Востока и хорошо развивающейся там ситуации

«У нас есть много стран, которые, как вы знаете, подписали соглашения о мире на Ближнем Востоке. Никто не думал, что когда-либо увидит это», – отметил Трамп. Он добавил, что ситуация с «Хамас» могла бы быть решена всего за две минуты. «Мы даем им шанс. Они согласились, что будут вести себя хорошо, очень честно, не будут убивать людей, – объяснил он. – Если они не сдержат договоренности, с ними быстро разберутся. Но я бы предпочел, чтобы до этого не доходило. У нас полный мир на Ближнем Востоке».