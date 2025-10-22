Трамп сообщил о звонке с Ближнего Востока и хорошо развивающейся там ситуации
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил телефонный звонок с Ближнего Востока и подчеркнул, что дела там идут очень хорошо. Об этом он сказал на праздновании Дивали в Белом доме.
«Я только что получил звонок с Ближнего Востока. У нас там все идет очень хорошо», – сказал Трамп. Его заявление прозвучало на фоне визита вице-президента Джей Ди Вэнса в Израиль.
«У нас есть много стран, которые, как вы знаете, подписали соглашения о мире на Ближнем Востоке. Никто не думал, что когда-либо увидит это», – отметил Трамп. Он добавил, что ситуация с «Хамас» могла бы быть решена всего за две минуты. «Мы даем им шанс. Они согласились, что будут вести себя хорошо, очень честно, не будут убивать людей, – объяснил он. – Если они не сдержат договоренности, с ними быстро разберутся. Но я бы предпочел, чтобы до этого не доходило. У нас полный мир на Ближнем Востоке».
Ранее 22 октября Трамп заявил, что пока не настало время вводить войска союзников в Газу против движения «Хамас», отметив, что все еще есть надежда, что группировка поступит правильно.
13 октября глава Вашингтона заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен был отпустить 2000 палестинских заключенных.
Утром 19 октября стало известно о нарушении перемирия. Израильские военные сообщили, что боевики «Хамаса» обстреляли их подразделения в районе Рафаха из противотанковых ракет и стрелкового оружия. В результате этого инцидента, по данным ЦАХАЛ, погибли два солдата – первые потери израильской армии с момента начала перемирия.
В ответ ВВС Израиля нанесли «серию мощных ударов» по десяткам целей «Хамаса» в Газе. По данным палестинских медицинских источников, в результате этих авиаударов погибли не менее 44 человек, сообщал CNN. В тот же день Израиль объявил о возобновлении соблюдения режима прекращения огня.