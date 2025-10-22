Беспорядки вспыхнули в Ирландии после изнасилования мигрантом ребенка

В ноябре 2023 г. в центре Дублина прошли беспорядки после того, как мужчина ударил ножом троих детей возле начальной школы. В июне толпы нападали на иностранцев в Баллимене, в Северной Ирландии в связи с предполагаемыми преступлениями сексуального характера. Летом 2025 г. протесты у отелей и центров для беженцев также прошли по всей Англии.