Беспорядки вспыхнули в Ирландии после изнасилования мигрантом ребенка
В Ирландии начались массовые протесты после сообщения об изнасиловании 10-летней девочки 26-летним мигрантом. Полиция вступила в столкновение с сотнями протестующих у здания в Дублине, где находились просители убежища, шестеро человек арестованы, пишет The Guardian.
По данным издания, беспорядки вспыхнули на следующий день после того, как мужчине предъявили обвинение в предполагаемом сексуальном насилии. На нападение на девочку было совершено в районе Ситивест на юго-западе Дублина «или рядом с ним».
Вечером 21 октября толпа протестующих подожгла полицейскую машину и забросала офицеров фейерверками и другими предметами. По данным RTÉ, в митинге приняли участие до 2000 человек.
В ноябре 2023 г. в центре Дублина прошли беспорядки после того, как мужчина ударил ножом троих детей возле начальной школы. В июне толпы нападали на иностранцев в Баллимене, в Северной Ирландии в связи с предполагаемыми преступлениями сексуального характера. Летом 2025 г. протесты у отелей и центров для беженцев также прошли по всей Англии.