Самолет премьера Австралии экстренно сел в США

Альбанезе возвращался из Вашингтона, где он встречался с президентом США Дональдом Трампом. Рейс приземлился в Сент-Луисе (штат Миссури) вечером 21 октября по местному времени. Отмечается, что сотрудник Королевских ВВС Австралии получил травму из-за предмета, упавшего с верхнего шкафчика. У него заподозрили сотрясение мозга и доставили его в больницу.