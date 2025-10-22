Самолет премьера Австралии экстренно сел в США
Самолет премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе совершил экстренную посадку в США. Причиной стали проблемы со здоровьем у члена экипажа австралийских ВВС, сообщает SBS News.
Альбанезе возвращался из Вашингтона, где он встречался с президентом США Дональдом Трампом. Рейс приземлился в Сент-Луисе (штат Миссури) вечером 21 октября по местному времени. Отмечается, что сотрудник Королевских ВВС Австралии получил травму из-за предмета, упавшего с верхнего шкафчика. У него заподозрили сотрясение мозга и доставили его в больницу.
Трамп и Альбанезе встретились в Белом доме 20 октября, чтобы обсудить соглашение AUKUS. Канцелярия Альбанезе сообщала, что договор оценивается в $239,46 млрд. В рамках него Австралия должна приобрести у США атомные подводные лодки, а затем приступить к совместному строительству нового класса субмарин с Великобританией.