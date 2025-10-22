МИД РФ: Киев дал гарантии безопасности по ЗАЭС

18 октября на ЗАЭС подтвердили, что персонал станции и специалисты компании «Россети» приступили к ремонтно-восстановительным работам на поврежденной высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская». Перед этим о начале ремонта сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, работы начались после «четырехнедельного простоя» и в связи с установлением «локальных зон прекращения огня».