МИД РФ: Киев дал гарантии безопасности по ЗАЭС
Украина дала гарантии безопасности для восстановления штатного внешнего электропитания Запорожской АЭС. Об этом в МИД РФ сообщили «РИА Новости».
По данным внешнеполитического ведомства, гарантий безопасности удалось добиться после «длительных и непростых консультаций». Подчеркивается, что без таких гарантий восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно.
18 октября на ЗАЭС подтвердили, что персонал станции и специалисты компании «Россети» приступили к ремонтно-восстановительным работам на поврежденной высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская». Перед этим о начале ремонта сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, работы начались после «четырехнедельного простоя» и в связи с установлением «локальных зон прекращения огня».
Последняя работающая высоковольтная ЛЭП была отключена 23 сентября из-за атак украинской армии. С того момента ЗАЭС полностью отрезана от внешнего энергоснабжения и получает электроэнергию от резервных дизель-генераторов.