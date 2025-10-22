Литва закрыла движение на двух пунктах пропуска на границе с Белоруссией

До этого стало известно, что в ночь на 22 октября была приостановлена работа Вильнюсского международного аэропорта. «РИА Новости» со ссылкой на Литовский национальный центр управления кризисами сообщало, что в воздушном пространстве там зафиксировали десятки метеорологических зондов, которые, по данным властей, нередко используют для контрабанды товаров из Белоруссии в Литву.