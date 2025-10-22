Литва закрыла движение на двух пунктах пропуска на границе с Белоруссией
Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил о закрытии со стороны Литвы движения через два пункта пропуска на границе.
Так, с 3:00 по местному времени (совпадает с мск) Литва закрыла движение через пункт пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны – «Бенякони»). А с 5:00 – через пункт «Мядининкай» («Каменный Лог»).
По данным белорусской таможни, в электронной очереди на выезд в указанных пунктах пропуска сейчас зарегистрировано более 1500 грузовиков.
«Белорусская таможня мониторит ситуацию на границе, об изменениях будет сообщаться дополнительно», – отметили в комитете.
До этого стало известно, что в ночь на 22 октября была приостановлена работа Вильнюсского международного аэропорта. «РИА Новости» со ссылкой на Литовский национальный центр управления кризисами сообщало, что в воздушном пространстве там зафиксировали десятки метеорологических зондов, которые, по данным властей, нередко используют для контрабанды товаров из Белоруссии в Литву.