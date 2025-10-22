Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Литва закрыла движение на двух пунктах пропуска на границе с Белоруссией

Ведомости

Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил о закрытии со стороны Литвы движения через два пункта пропуска на границе.

Так, с 3:00 по местному времени (совпадает с мск) Литва закрыла движение через пункт пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны – «Бенякони»). А с 5:00 – через пункт «Мядининкай» («Каменный Лог»).

По данным белорусской таможни, в электронной очереди на выезд в указанных пунктах пропуска сейчас зарегистрировано более 1500 грузовиков.

«Белорусская таможня мониторит ситуацию на границе, об изменениях будет сообщаться дополнительно», – отметили в комитете.

До этого стало известно, что в ночь на 22 октября была приостановлена работа Вильнюсского международного аэропорта. «РИА Новости» со ссылкой на Литовский национальный центр управления кризисами сообщало, что в воздушном пространстве там зафиксировали десятки метеорологических зондов, которые, по данным властей, нередко используют для контрабанды товаров из Белоруссии в Литву.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте