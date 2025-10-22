В автокатастрофе в Уганде погибли 63 человека

По предварительным данным, водитель автобуса пытался обогнать грузовик, а одновременно с этим с противоположного направления водитель другого автобуса пытался обойти внедорожник. Чтобы избежать ДТП водитель свернул, но из-за этого произошло лобовое и боковое столкновение. Авария вызвала цепную реакцию, и другие участники дорожного движения также получили повреждения.