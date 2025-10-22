В автокатастрофе в Уганде погибли 63 человека
В Уганде в ДТП с участием двух автобусов, внедорожника и грузовика погибли 63 человека. Об этом сообщила местная полиция в социальной сети Facebook
По предварительным данным, водитель автобуса пытался обогнать грузовик, а одновременно с этим с противоположного направления водитель другого автобуса пытался обойти внедорожник. Чтобы избежать ДТП водитель свернул, но из-за этого произошло лобовое и боковое столкновение. Авария вызвала цепную реакцию, и другие участники дорожного движения также получили повреждения.
Массовое ДТП произошло между столицей Кампалой и городом Гулу. Сообщается также о нескольких раненых.
13 октября в автокатастрофе с автобусом в ЮАР погибли 42 человека, десятки получили ранения. ДТП случилось вблизи Махадо в Лимпопо. Автобус следовал из Гкеберхи в Хараре в Зимбабве.