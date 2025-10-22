Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кремле разочарованы запретом российским лыжникам участвовать в Олимпиаде

Ведомости

В Кремле разочарованы решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) запретить российским спортсменам участвовать в Олимпиаде 2026 г., заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что делать? Если отвечать на этот вопрос – продолжать кропотливую терпеливую работу с федерацией по отстаиванию интересов наших спортсменов», – добавил он.

21 октября стало известно, что совет FIS проголосовал за отказ россиянам и белорусам в допуске к отборочным турнирам на Олимпиаду-2026 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Хотя Международный олимпийский комитет (МОК) создал категорию нейтральных атлетов для участия россиян и белорусов в турнирах, каждая международная федерация может отказать им в получении этого статуса.

Россияне, чьи виды спорта курирует FIS, отстранены от международных соревнований с 2022 г. Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортина‑д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь