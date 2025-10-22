В Кремле разочарованы запретом российским лыжникам участвовать в Олимпиаде
В Кремле разочарованы решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) запретить российским спортсменам участвовать в Олимпиаде 2026 г., заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что делать? Если отвечать на этот вопрос – продолжать кропотливую терпеливую работу с федерацией по отстаиванию интересов наших спортсменов», – добавил он.
21 октября стало известно, что совет FIS проголосовал за отказ россиянам и белорусам в допуске к отборочным турнирам на Олимпиаду-2026 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Хотя Международный олимпийский комитет (МОК) создал категорию нейтральных атлетов для участия россиян и белорусов в турнирах, каждая международная федерация может отказать им в получении этого статуса.
Россияне, чьи виды спорта курирует FIS, отстранены от международных соревнований с 2022 г. Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортина‑д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.