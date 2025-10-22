В Кремле разочарованы запретом российским лыжникам участвовать в Олимпиаде

21 октября стало известно, что совет FIS проголосовал за отказ россиянам и белорусам в допуске к отборочным турнирам на Олимпиаду-2026 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Хотя Международный олимпийский комитет (МОК) создал категорию нейтральных атлетов для участия россиян и белорусов в турнирах, каждая международная федерация может отказать им в получении этого статуса.