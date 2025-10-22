Газета
Главная / Политика /

Минобороны: резервистов направят на защиту НПЗ и объектов в глубине РФ

Их не будут отправлять на спецоперацию или использовать за границей
Ведомости

Резервистов планируется привлекать к защите объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры внутри страны. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский. Он комментировал проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

«В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории РФ возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов», – заявил он на брифинге.

По словам представителя Генштаба, законопроект предусматривает возможность направления резервистов на специальные сборы для охраны инфраструктуры только на территории своего региона. Основная цель – противодействие атакам беспилотников и обеспечение безопасности.

Цимлянский подчеркнул, что законопроект не предусматривает призыва граждан на военную службу, их направления в зону спецоперации или за пределы страны.

«Законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв», – отметил он.

В Минобороны подчеркнули, что важно не путать резервистов с «контрактниками» – действующими военнослужащими. Резервисты совмещают службу в резерве с основной работой и сохраняют все права гражданских лиц. Их участие в сборах и мероприятиях по защите объектов будет осуществляться на основании указов президента РФ.

По словам Цимлянского, эффективность подразделений, укомплектованных резервистами, уже доказана при выполнении задач в ряде регионов. Он отметил, что мобильные огневые группы из числа работников, хорошо знающих уязвимости своих объектов и особенности местности, успешно отражают налеты беспилотников,.

Цимлянский отметил, что резервисты получают денежное довольствие как за пребывание в резерве, так и за участие в специальных сборах. Им предоставляются продовольственное и вещевое обеспечение, а также социальные гарантии, компенсации и медицинское обслуживание на условиях, аналогичных военнослужащим.

На время участия в мероприятиях за резервистами сохраняются рабочие места и средний заработок, который компенсируется работодателю после завершения сборов.

Резервисты проходят обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовке под руководством инструкторов Минобороны, имеющих боевой опыт. Только после завершения курса они допускаются к выполнению задач.

В завершение выступления Цимлянский подчеркнул, что резервисты будут привлекаться исключительно к защите критически важных и жизнеобеспечивающих объектов на территории своих регионов, что закреплено отдельными пунктами контракта.

