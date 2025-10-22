Минобороны: резервистов направят на защиту НПЗ и объектов в глубине РФ

В Минобороны подчеркнули, что важно не путать резервистов с «контрактниками» – действующими военнослужащими. Резервисты совмещают службу в резерве с основной работой и сохраняют все права гражданских лиц. Их участие в сборах и мероприятиях по защите объектов будет осуществляться на основании указов президента РФ.