Вучич назвал терактом стрельбу у здания парламента Сербии

22 октября 70-летний мужчина открыл стрельбу возле здания Национального собрания Сербии, ранил человека и поджег одну из палаток перед парламентом, пишет Kurir. Задержанный также бросил в огонь горсть патронов. Пострадавшему 57 лет, он получил ранение в бедро.