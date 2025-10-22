Газета
Главная / Политика /

Вучич назвал терактом стрельбу у здания парламента Сербии

Ведомости

Инцидент со стрельбой у здания национального собрания в Белграде расценивается как теракт. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на мероприятии, посвященном вопросам развития сельской местности.

Вучич извинился, сказав, что он вынужден покинуть собрание.

«Причина – террористический акт, который произошел перед зданием парламента Сербии, поэтому я должен заняться другими делами», – сказал сербский лидер (цитата по ТАСС).

22 октября 70-летний мужчина открыл стрельбу возле здания Национального собрания Сербии, ранил человека и поджег одну из палаток перед парламентом, пишет Kurir. Задержанный также бросил в огонь горсть патронов. Пострадавшему 57 лет, он получил ранение в бедро.

