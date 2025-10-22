Путин провел тренировку стратегических ядерных сил

Путин провел тренировку стратегических ядерных силВ ней были задействованы комплекс «Ярс», подлодка «Брянск» и бомбардировщики Ту-95
Президент России Владимир Путин провел плановую тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих, сообщили в Кремле.
Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил, что задействованы были подвижный грунтовый комплекс «Ярс» на космодроме Плесецк, подлодка «Брянск» в Баренцевом море и бомбардировщики Ту-95.
Ту-95 выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования. Подлодка «Брянск» запустила баллистическую ракету «Синева». Баллистическую ракету «Ярс» из Архангельской области запустили по полигону Кура на Камчатке.
На тренировке проверили уровень подготовки органов военного управления и практические навыки оперативного состава по организации управления подчиненными войсками. В Кремле сообщили, что все задачи были выполнены.
С 12 по 16 сентября проходили совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2025». Они носили плановый характер. Такие учения проводятся раз в четыре года с 2009 г. Кремль сообщал, что практические действия войск двух стран в ходе отражения потенциальной агрессии против Союзного государства отрабатывались на 41 сухопутном и морском полигоне, было задействовано 100 000 военнослужащих.