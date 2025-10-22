Путин провел тренировку стратегических ядерных сил

С 12 по 16 сентября проходили совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2025». Они носили плановый характер. Такие учения проводятся раз в четыре года с 2009 г. Кремль сообщал, что практические действия войск двух стран в ходе отражения потенциальной агрессии против Союзного государства отрабатывались на 41 сухопутном и морском полигоне, было задействовано 100 000 военнослужащих.