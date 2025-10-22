Путин сменил руководителя делегации на переговорах по Каспийскому морю

22 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым была отмечена сохраняющаяся востребованность совместной работы по Каспийскому морю. «Сошлись во мнении, что пять прикаспийских государств обладают исключительной компетенцией в решении вопросов, касающихся Каспийского моря, несут ответственность за устойчивое развитие в регионе, обеспечение там мира и безопасности», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).