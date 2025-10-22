Путин сменил руководителя делегации на переговорах по Каспийскому морю
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Петракова от обязанностей руководителя делегации РФ на многосторонних переговорах по Каспийскому морю. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
Этим же указом назначен новый руководитель. Им стал посол по особым поручениям МИД РФ Николай Удовиченко.
Документ был подписан президентом 22 октября и вступил в силу в этот же день.
22 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым была отмечена сохраняющаяся востребованность совместной работы по Каспийскому морю. «Сошлись во мнении, что пять прикаспийских государств обладают исключительной компетенцией в решении вопросов, касающихся Каспийского моря, несут ответственность за устойчивое развитие в регионе, обеспечение там мира и безопасности», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).