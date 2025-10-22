Газета
Путин назначил Удовиченко представителем по делимитации границ со странами СНГ

Ведомости

Николая Удовиченко назначили специальным представителем по делимитации и демаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами – участниками СНГ. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

На посла по особым поручениям МИД РФ также возложили обязанности по делимитации и демаркации госграницы с Абхазией, Грузией и Южной Осетией.

Удовиченко родился в 1962 г. В 1984 г. окончил МГИМО. Владеет венгерским и английским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, присвоенный в декабре 2015 г.

Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. В 2013 – 2018 гг. был послом РФ в Нигерии. С 2019-го по июнь 2024 г. работал послом в Киргизии.

