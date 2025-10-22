Шотландия требует от Лондона вернуть 26 млн фунтов за охрану Трампа и Вэнса
Шотландия требует от правительства Великобритании компенсировать около 26 млн фунтов стерлингов, потраченных на обеспечение безопасности во время визитов президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, сообщает Yahoo.
Министр финансов Шотландии Шона Робисон направила письмо главному секретарю казначейства Джеймсу Мюррею, в котором заявила, что эти визиты стали «существенным операционным и финансовым бременем» для государственных служб, особенно для полиции Шотландии. По ее словам, на обеспечение безопасности во время пребывания Трампа ушло около 20 млн фунтов, а визит Вэнса обошелся еще в 6 млн фунтов.
Согласно опубликованным предварительным данным, общие расходы составили около 24,5 млн фунтов, из которых 24,1 млн пришлось на полицию Шотландии.
Лондон, в свою очередь, отказался компенсировать эти затраты, заявив, что визиты Трампа и Вэнса носили частный характер и «не являлись официальными делами правительства Великобритании». Таким образом, ответственность за финансирование охраны, по мнению британских властей, лежит на правительстве Шотландии.
Визит Трампа в июле совпал с подготовкой к его государственному визиту в Великобританию, состоявшемуся в сентябре. Тогда американский лидер провел четыре дня в Эйршире и Абердиншире, открыв новое поле для гольфа и проведя встречи с премьер-министром Киром Стармером, первым министром Шотландии Джоном Суинни и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Вэнс посетил Шотландию месяцем позже, также проведя там несколько дней.