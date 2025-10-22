Шотландия требует от Лондона вернуть 26 млн фунтов за охрану Трампа и Вэнса

Визит Трампа в июле совпал с подготовкой к его государственному визиту в Великобританию, состоявшемуся в сентябре. Тогда американский лидер провел четыре дня в Эйршире и Абердиншире, открыв новое поле для гольфа и проведя встречи с премьер-министром Киром Стармером, первым министром Шотландии Джоном Суинни и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Вэнс посетил Шотландию месяцем позже, также проведя там несколько дней.