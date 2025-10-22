Трамп разрешил ЦРУ проведение тайных операций против Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп санкционировал проведение секретных операций Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) в Венесуэле, пишет The Washington Post.
По данным издания, десятки американских военных кораблей и самолетов, а также тысячи военнослужащих были переброшены в Карибское море. В результате серии авиаударов США были уничтожены как минимум семь судов, перевозивших наркотики из Венесуэлы в Соединенные Штаты, при этом погибли десятки предполагаемых наркоторговцев.
Трамп заявил, что разрешил проведение операций ЦРУ по двум причинам: из-за массового притока мигрантов, якобы отправляемых Венесуэлой в США, и из-за увеличения поставок наркотиков. «Венесуэла была самым злостным нарушителем политики открытых границ при администрации Байдена. Другая причина – наркотики. Из Венесуэлы поступает много наркотиков», – сказал он.
Отвечая на вопрос журналистов о том, санкционировал ли он «устранение» президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Трамп заявил, что «это нелепый вопрос», но добавил: «Я думаю, что Венесуэла чувствует жару».
Американский лидер подчеркнул, что не ограничится ударами по морю. «Мы остановим их на суше», – заявил Трамп, намекнув на возможность проведения точечных наземных операций против лагерей торговцев людьми или тайных взлетных площадок.
Источники The Washington Post в администрации сообщили, что масштабная военная операция против правительства Мадуро не рассматривается, а текущие действия Вашингтона направлены на оказание психологического давления и подрыв позиций венесуэльских властей.
В конце августа издание Axios сообщало, что активизация борьбы США с наркотрафиком из Венесуэлы может служить предлогом для давления на Каракас и возможной смены режима. По данным источников издания, президент Трамп приказал направить к берегам Венесуэлы семь военных кораблей и около 4500 военнослужащих.