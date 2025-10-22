Трамп разрешил ЦРУ проведение тайных операций против Венесуэлы

По данным издания, десятки американских военных кораблей и самолетов, а также тысячи военнослужащих были переброшены в Карибское море. В результате серии авиаударов США были уничтожены как минимум семь судов, перевозивших наркотики из Венесуэлы в Соединенные Штаты, при этом погибли десятки предполагаемых наркоторговцев.