Бессент: новые санкции США против России станут самыми масштабными

Ведомости

Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что новые санкции против России войдут в число крупнейших на данный момент. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox Business.

«Мы объявим о значительном расширении санкций против России. Точные меры я не буду раскрывать, но могу сказать, что это будут одни из крупнейших санкций, которые мы когда-либо вводили против Российской Федерации», – сообщил он.

Он подчеркнул, что речь идет именно о санкциях, а не о вторичных пошлинах.

«Мы призываем наших союзников, европейских союзников и союзников по "Большой семерке", а также Канаду и Австралию присоединиться к нам», – добавил он.

Бессент также заявил, что президент США Дональд Трамп разочарован ходом переговоров по Украине.

«Были переговоры на Аляске… Велись закулисные обсуждения, но, насколько я понимаю, президент разочарован тем, где мы находимся в этих переговорах», – сказал он.

Более того, глава американского минфина обвинил Москву в якобы нечестном ведении переговоров по разрешению украинского конфликта.

