Орбан: митинг в Будапеште никогда не был таким масштабным
«Марш мира» в Будапеште еще никогда не собирал так много людей, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Facebook
Многотысячный «марш мира» проходит в поддержку Орбана и против военных планов Брюсселя. По данным «РИА Новости», демонстранты выкрикивают лозунги «Вперед, венгры!» и «Вперед, Фидес!» в поддержку правящей партии.
Origo пишет, что цель шествия – не только демонстрация национального единства, но и «ясная поддержка мира, суверенитета Венгрии и необходимости избегать конфликтов». Марш завершается у здания парламента Венгрии, где выступит Орбан.