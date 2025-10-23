Газета
Политика

Орбан: митинг в Будапеште никогда не был таким масштабным

Ведомости

«Марш мира» в Будапеште еще никогда не собирал так много людей, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), его слова приводит Index.

Многотысячный «марш мира» проходит в поддержку Орбана и против военных планов Брюсселя. По данным «РИА Новости», демонстранты выкрикивают лозунги «Вперед, венгры!» и «Вперед, Фидес!» в поддержку правящей партии.

Origo пишет, что цель шествия – не только демонстрация национального единства, но и «ясная поддержка мира, суверенитета Венгрии и необходимости избегать конфликтов». Марш завершается у здания парламента Венгрии, где выступит Орбан.

