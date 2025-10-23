Газета
Политика

Путин: решать проблему демографии будем поддержкой семьи, а не миграцией

Ведомости

Россия будет решать демографическую проблему за счет поддержки семей, а не замещения населения миграцией, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по демографии и семейной политике.

По словам Путина, снижение рождаемости стало глобальной тенденцией, охватившей многие экономически развитые страны мира, в том числе и Россию. «Разные страны выбирают разные способы ответа на демографический вызов, вплоть до фактического поощрения неконтролируемой, именно неконтролируемой, даже хаотичной миграции, замещающей коренное население той или иной страны, жертвуя при этом и своей идентичностью, и культурной самобытностью, и, что немаловажно, внутриполитической стабильностью», – сказал президент.

Путин отметил, что выбор России в решении демографической проблемы однозначен – это «всемерная поддержка семьи как фундаментальной основы российского общества». «В этом залог нашего будущего», – подытожил президент.

Президент на совете также указал на недопустимость давления на семьи в вопросе рождения детей, отметив, что такие решения каждый человек и каждая семья должны принимать сами. Кроме того, президент сообщил, что в регионы, где рождаемость ниже средней, были направлены дополнительные средства для реализации целевых программ в сфере демографии.

