Путин: решать проблему демографии будем поддержкой семьи, а не миграцией

Президент на совете также указал на недопустимость давления на семьи в вопросе рождения детей, отметив, что такие решения каждый человек и каждая семья должны принимать сами. Кроме того, президент сообщил, что в регионы, где рождаемость ниже средней, были направлены дополнительные средства для реализации целевых программ в сфере демографии.