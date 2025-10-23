Путин рассказал, что Голикова «всю плешь проела» по поводу поддержки семей

В ходе заседания Путин подчеркнул, что решение проблем с рождаемостью должно начинаться с каждой конкретной семьи. Он отметил, что в обществе широкий отклик находит возрождение подлинных семейных ценностей. «Недаром конкурс "Это у нас семейное" стал таким массовым», – сказал президент.