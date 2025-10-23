Путин рассказал, что Голикова «всю плешь проела» по поводу поддержки семей
Президент России Владимир Путин рассказал, что вице-премьер Татьяна Голикова проявляла настойчивость и «всю плешь проела» ему и своим коллегам о необходимости финансовой поддержки семей с детьми. Об этом он заявил на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
«И это правильно! Без этого очень трудно решать демографические проблемы», – добавил он.
При этом президент отметил, что в основе демографической политики должны лежать ценностные установки.
В ходе заседания Путин подчеркнул, что решение проблем с рождаемостью должно начинаться с каждой конкретной семьи. Он отметил, что в обществе широкий отклик находит возрождение подлинных семейных ценностей. «Недаром конкурс "Это у нас семейное" стал таким массовым», – сказал президент.
Путин выразил уверенность, что Совет по демографии и его эксперты внесут значимый вклад в развитие семейной политики. 23 октября Путин проводит первое заседание Совета.