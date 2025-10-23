Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance
Президент США Дональд Трамп помиловал основателя и генерального директора криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао, сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, указ о помиловании был подписан американским лидером 22 октября. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Трамп воспользовался своим конституционным правом при помиловании Чжао, добавив, что война против криптовалютных организаций, развязанная администрацией предыдущего президента Джо Байдена, теперь окончена.
Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения 30 апреля 2024 г. по обвинению в отмывании денег. В сентябре того же года он вышел на свободу.
Издание отмечает, что указ Трампа о помиловании позволит Binance, которая является одной из крупнейших криптовалютных бирж мира, вернуться на американский рынок.