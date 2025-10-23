Трамп проведет двустороннюю встречу с Си в Южной Корее 30 октября
Президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с председателем Китая Си Цзиньпином в Южной Корее 30 октября. Об этом в ходе пресс-брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«В четверг утром по местному времени президент Трамп примет участие в двусторонней встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, после чего отправится домой, в Вашингтон», – сказала Левитт.
21 октября Трамп заявил, что ожидает успешных переговоров с Си в Южной Корее и справедливой торговой сделки. Трамп также сообщил, что получил приглашение посетить Китай и планирует поездку на начало следующего года.
15 октября он заявил, что США находятся в торговой войне с Китаем, подчеркнув, что пошлины являются ключевым инструментом защиты национальной безопасности. Ранее, 11 октября, Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР.
В апреле 2025 г. торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился: Трамп объявил о пошлинах на товары почти из 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. В ответ Китай повысил пошлины на американские товары до 125%, а США – до 145%. Позже стороны договорились о «торговом перемирии» для продолжения переговоров.