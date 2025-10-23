Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп проведет двустороннюю встречу с Си в Южной Корее 30 октября

Ведомости

Президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с председателем Китая Си Цзиньпином в Южной Корее 30 октября. Об этом в ходе пресс-брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«В четверг утром по местному времени президент Трамп примет участие в двусторонней встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, после чего отправится домой, в Вашингтон», – сказала Левитт.

21 октября Трамп заявил, что ожидает успешных переговоров с Си в Южной Корее и справедливой торговой сделки. Трамп также сообщил, что получил приглашение посетить Китай и планирует поездку на начало следующего года.

15 октября он заявил, что США находятся в торговой войне с Китаем, подчеркнув, что пошлины являются ключевым инструментом защиты национальной безопасности. Ранее, 11 октября, Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР.

В апреле 2025 г. торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился: Трамп объявил о пошлинах на товары почти из 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. В ответ Китай повысил пошлины на американские товары до 125%, а США – до 145%. Позже стороны договорились о «торговом перемирии» для продолжения переговоров.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте