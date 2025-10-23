Минобороны опровергло сообщения о нарушении истребителями ВКС границ Литвы
Российские истребители не нарушали воздушного пространства других государств во время учебного полета в Калининградской области, сообщили в Минобороны РФ.
Как отмечается, истребители совершали плановые тренировочные полеты в соответствии с регламентами. «От маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», – говорится в сообщении.
Ранее 23 октября президент Литвы Гитанас Науседа обвинил российские военные самолеты в нарушении воздушного пространства страны. Глава балтийского государства заявил, что МИД страны вызовет посла РФ для выражения протеста.