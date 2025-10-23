Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп опроверг сообщение WSJ о полетах бомбардировщиков B-1 у берегов Венесуэлы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение The Wall Street Journal о полетах бомбардировщиков B-1 у берегов Венесуэлы, назвав его ложным. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

«Нет, это неправда, это ложь. Но мы недовольны Венесуэлой по многим причинам, и одна из них – наркотики», – сказал Трамп.

Кроме того, американский президент обвинил Венесуэлу в отправке своих заключенных в США при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. «Сейчас этому положен конец – у нас закрытая граница. За последние четыре, даже пять месяцев, как сообщают, не было ни одного случая пересечения – ноль», – сказал он.

23 октября The Wall Street Journal сообщил со ссылкой на американских официальных лиц и данные слежения за полетами, ВВС США в четверг направили бомбардировщики B-1 к побережью Венесуэлы.

Согласно публикации, два бомбардировщика B-1 Lancer вылетели с авиабазы Дайесс в Техасе и приблизились к венесуэльской территории, оставаясь при этом в международном воздушном пространстве.

Представители Пентагона также сообщили, что в ближайшее время возможны новые вылеты бомбардировщиков в рамках усиливающейся военной операции, нацеленной на борьбу с предполагаемыми наркоторговцами, действующими с территории Венесуэлы и Колумбии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь