Трамп опроверг сообщение WSJ о полетах бомбардировщиков B-1 у берегов Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение The Wall Street Journal о полетах бомбардировщиков B-1 у берегов Венесуэлы, назвав его ложным. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.
«Нет, это неправда, это ложь. Но мы недовольны Венесуэлой по многим причинам, и одна из них – наркотики», – сказал Трамп.
Кроме того, американский президент обвинил Венесуэлу в отправке своих заключенных в США при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. «Сейчас этому положен конец – у нас закрытая граница. За последние четыре, даже пять месяцев, как сообщают, не было ни одного случая пересечения – ноль», – сказал он.
23 октября The Wall Street Journal сообщил со ссылкой на американских официальных лиц и данные слежения за полетами, ВВС США в четверг направили бомбардировщики B-1 к побережью Венесуэлы.
Согласно публикации, два бомбардировщика B-1 Lancer вылетели с авиабазы Дайесс в Техасе и приблизились к венесуэльской территории, оставаясь при этом в международном воздушном пространстве.
Представители Пентагона также сообщили, что в ближайшее время возможны новые вылеты бомбардировщиков в рамках усиливающейся военной операции, нацеленной на борьбу с предполагаемыми наркоторговцами, действующими с территории Венесуэлы и Колумбии.