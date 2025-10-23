Трамп: на встрече с Си первоочередной темой станет фентанил
Президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в первую очередь обсудит проблему фентанила. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.
Трамп обвинил Китай в переправке фентанила через Венесуэлу, чтобы обойти американский и мексиканский контроль в портах, и отметил, что сейчас они платят 20%-й тариф, что обходится им в миллиарды долларов.
«Я встречаюсь с председателем Си, и, хотя у нас есть крупные вопросы – например, касающиеся фермеров и других тем, – первым делом я подниму вопрос о фентаниле, – сказал он. – Подумайте: они зарабатывают около $100 млн, продавая фентанил в нашу страну. $100 млн. А теряют около $100 млрд из-за 20%-го тарифа. Это плохая бизнес-сделка – платить 100 млрд, чтобы заработать 100 млн. Поэтому, думаю, они захотят что-то предпринять».
Трамп проведет двустороннюю встречу с председателем Китая в Южной Корее 30 октября.
21 октября Трамп заявил, что ожидает успешных переговоров с Си в Южной Корее и справедливой торговой сделки. Трамп также сообщил, что получил приглашение посетить Китай и планирует поездку на начало следующего года.
15 октября он заявил, что США находятся в торговой войне с Китаем, подчеркнув, что пошлины являются ключевым инструментом защиты национальной безопасности. Ранее, 11 октября, Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР.
В апреле 2025 г. торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился: Трамп объявил о пошлинах на товары почти из 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. В ответ Китай повысил пошлины на американские товары до 125%, а США – до 145%. Позже стороны договорились о «торговом перемирии» для продолжения переговоров.