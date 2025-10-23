Трамп рад уверенности Путина в устойчивости российской экономики к санкциям США
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему приятно слышать, что президент России Владимир Путин уверен в устойчивости российской экономики к новым санкциям США. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.
«Рад, что он так думает. Это хорошо. Через шесть месяцев я дам вам знать. Посмотрим, как все обернется», – сказал Трамп.
Ранее 23 октября Путин заявил, что энергетический сектор России чувствует себя достаточно уверенно и выразил надежду, что санкции не приведут к серьезным изменениям на энергетическом рынке.
В своей речи Путин отметил, что в США добывается 13,5 млн баррелей нефти в сутки, за ними следуют Саудовская Аравия и Россия. При этом американское потребление составляет 20 млн баррелей. Президент подчеркнул, что Россия, как и Саудовская Аравия, продает на мировом рынке больше нефти и нефтепродуктов, чем потребляет сама, и добавил, что ее вклад в мировой энергетический баланс значителен, а нарушать этот баланс – неблагодарное дело, в том числе для тех, кто намерен это сделать.
Путин также назвал попыткой оказать давление новые санкции США против нефтяных компаний РФ. Он подчеркнул, что «ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением».
Российский президент также отметил, что этот поступок не укрепляет российско-американские отношения.
22 октября США объявили о введении новых санкций против российских нефтяных компаний. В тот же день Трамп отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент США пояснил, что стороны на ней «вряд ли смогли бы договориться» по вопросам урегулирования украинского конфликта.