Трамп рад уверенности Путина в устойчивости российской экономики к санкциям США

В своей речи Путин отметил, что в США добывается 13,5 млн баррелей нефти в сутки, за ними следуют Саудовская Аравия и Россия. При этом американское потребление составляет 20 млн баррелей. Президент подчеркнул, что Россия, как и Саудовская Аравия, продает на мировом рынке больше нефти и нефтепродуктов, чем потребляет сама, и добавил, что ее вклад в мировой энергетический баланс значителен, а нарушать этот баланс – неблагодарное дело, в том числе для тех, кто намерен это сделать.